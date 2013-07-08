У Києві пройде виставка квітів, присвячена Хрещенню Русі

Виставка пройде на Співочому полі

Фахівці столичного зеленого господарства готують композиції, присвячені дню Хрещення Київської Русі.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, урочисте відкриття виставки відбудеться 20 липня на Співочому полі.

Дизайнери «Київзеленбуду» втілять інсталяції, присвячені прийняттю християнства на території сучасної України.

Вже оформлено макети об'ємних композицій, в яких планується використовувати однорічні та багаторічні квіти, металеві та дерев'яні каркаси висотою більше 2 метрів, а також інші інертні матеріали (гравій, пісок, мармурову крихту тощо).

Всього квіткова інсталяція до Дня Хрещення Київської Русі буде представлена 8 композиціями, одна з яких «Шлях до істини» складається з трьох експозицій. Ця масштабна квіткова споруда проілюструє епохальну подію – введення християнства як державної релігії у Київській Русі.

Організатором виставки квітів, яка присвячена святкуванню 1025-річчя хрещення Київської Русі, виступило КО «Київзеленбуд» за підтримки КМДА.