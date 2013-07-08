Побитий битою на Оболоні киянин досі перебуває в лікарні

Олександр та Анастасія Галінченко, які постраждали внаслідок бійки / Фото: «Вести»

Олександр Галінченко, постраждалий у бійці біля торгового центру «Дрім Таун» в Оболонському районі Києва, досі перебуває в лікарні.

Про це повідомляють «Вести» з посиланням на його дружину Анастасію Галінченко.

За словами Анастасії, 9 липня її чоловікові будуть робити операцію. «У нього вм'ята вилиця, осколки потрапили в гайморову пазуху, порушена пірамідка слухового апарату і розбитий лобовий відросток до черепа. Крім цього численні синці та забої», – розповіла жінка.

Варто відзначити, що після бійки Анастасія також потрапила до лікарні, де провела майже тиждень. Лікарі поставили її діагноз струс мозку. За словами жінки, після лікування в лікарні вона втратила роботу.

Нагадаємо, бійка сталася 14 червня о 4.30 ранку біля торгового центру «Дрім Таун». В Інтернет потрапило відео, де видно, як компанія молодих людей збиває битою чоловіка.

У міліції тоді повідомили, що у бійці брали участь дві компанії. З одного боку – 28-річний чоловік із жінкою і хлопцем, з другої – компанія молоді з семи людей. Всі 1991-1993 років народження. А біта була саме у 28-річного чоловіка.

За версією міліції, зав'язалася бійка через моралі, з якими чоловік пристав до молоді. Проте дружина побитого розповіла іншу версію подій тієї ночі.

«Ми поверталися з магазину з пакетами в руках, несли молоко, сир, хліб. А коли підходили до під'їзду, до нас підійшли дівчата з компанії, яка сиділа біля будинку. Там було десь десять осіб, вони вели себе дуже агресивно. Кричали і матюкалися. Видно, що були п'яні. Дівчата попросили сигарети, взяли півпачки. А після цього стали підходити хлопці. Ми просили не нахабніти, сказали, у нас двоє дітей і проблеми не потрібні. Чоловіка у бік відвів солдат. Як потім з'ясувалося, він з Житомирської десантної частини. Підійшли хлопці, вони напали на чоловіка, а дівчата і один хлопець побили мене. Руки були зайняті пакетами, навіть захищатися не могла. А вдома чоловік подивився, що я вся в крові і синцях, і вискочив на вулицю. Це сталося непомітно, поки вмивалася, виглянула у вікно і побачила його там. Де взяв биту, я не знаю, вдома такого не було. Ну а далі ви все бачили», – каже Анастасія.

За її інформацією, в Оболонському райвідділі відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». У той же день при ній затримали трьох осіб і опитали свідків. Всі учасники бійки теж написали заяви на сім'ю Галінченко до міліції.

«Мені чомусь здається, що слідчого підкупили. Вона намагається вивести цю справу на нуль. Сказала, що ми теж були неправі. Хоча в чому – я досі зрозуміти не можу», – зазначила Анастасія.

«Зрозуміло, що зараз у кожного своя версія подій тієї ночі. На відео видно, хто і кого бив. Зараз слідство вивчає всі матеріали і воно ще не закінчено. Біта – це холодна зброя, і чоловік цей (Олександр Галінченко – ред.) побив дівчину битою в живіт, а ще одного учасника бійки бив по голові. Після закінчення слідства винним пред'являть звинувачення», – говорить співробітник прес-служби столичної міліції Вікторія Белозерцева.

Відео: «Магнолія-ТВ»