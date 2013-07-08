На Київщині працівники вишу розтратили 10 мільйонів

Працівники вишу безпідставно перерахували підряднику 10 млн грн

Прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження відносно посадових осіб одного з вишів області, які незаконно використали бюджетні кошти, передбачені Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, що навчальний заклад уклав договір з будівельною компанією про закупівлю послуг. Згідно з умовами договору, підприємство зобов’язалося виконати низку будівельно-монтажних робіт, проте ці роботи були виконані лише частково. Крім того, організація не встановила відповідне обладнання.

За нібито виконані роботи працівники вишу безпідставно перерахували підряднику 10 млн грн.

Прокуратурою області за вказаним фактом до ЄРДР внесено дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.