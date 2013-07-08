У Києві п'яний водій збив на смерть дитину і втік

В результаті отриманих травм 9-річна дівчинка померла на місці

Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо водія, який збив на смерть 9-річну дівчинку та втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, аварія, в якій загинула дитина, сталася 5 травня на вул. Прирічній в Оболонському районі міста.

Водій автомобіля «Фольксваген», рухаючись зі швидкістю понад 100 км/год., збив дівчинку, яка переходила дорогу, та, не зупиняючись, втік з місця пригоди. Внаслідок отриманих травм дитина померла на місці.

Винуватцем ДТП виявився 20-річний киянин, якого правоохоронці затримали того ж дня. Слідством доведено, що в момент аварії він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За клопотанням слідчого суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення у небезпеці). Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.