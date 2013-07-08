На столичному проспекті Перемоги до жовтня обмежили рух

Автотранспорт пустять по зустрічних смугах

У Києві в період з 5 липня по 30 вересня обмежується рух транспорту у зв'язку з реконструкцією шляхопроводу на перетині проспектів Перемоги – Академіка Палладіна – Великої кільцевої дороги, що у Святошинському районі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Зокрема, буде частково перекрито рух автотранспорту на наступних ділянках:

- проспект Перемоги (на шляхопроводі) в напрямку Житомира, обмеження діють з 5 липня по 15 серпня;

- проспект Перемоги (на шляхопроводі) в напрямку центра міста – з 15 серпня по 30 вересня;

- проспект Академіка Палладіна (під шляхопроводом) в напрямку Жулянського шляхопроводу з 25 липня по 5 вересня;

- проспект Академіка Палладіна (під шляхопроводом) в напрямку Біличанського шляхопроводу з 5 по 25 липня та з 5 по 30 вересня.

За даними ДАІ, рух автотранспорту буде організовано по зустрічним смугам із залишенням для проїзду по дві смуги в кожному напрямку.

Рекомендовані шляхи об`їзду:

- рух в напрямку м. Гостомеля: проспект Перемоги – бульв. Академіка Вернадського – проспект Академіка Палладіна;

- рух в напрямку м. Житомира: проспект Перемоги – бульв. Академіка Вернадського – вул. Уборевича – вул. Чорнобильська – автодорога М-06 (Київ-Чоп);

- рух з Житомирського напрямку в напрямку м. Одеси: Стоянка – Гореничі – Вишневе – Гнатів – Велика кільцева дорога міста Києва;

- рух з Одеського напрямку в напрямку м. Гостомеля: Велика кільцева дорога – вул. Жмеринська – вул. Святошинська – проспект Перемоги – бульв. Академіка Вернадського – проспект Академіка Палладіна;

- рух з Гостомельського напрямку в напрямку м. Одеси: м. Бородянка – м. Макарів – М-06 (Київ – Чоп) – м. Фастів – м. Б.Церква – М-05 (Київ – Одеса).

ДАІ Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотриманням Правил дорожнього руху.