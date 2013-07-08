Соціологи назвали фаворитів на виборах мера Києва

32,7% киян віддали б голоси за Кличка

Якщо Віталій Кличко не балотуватиметься у мери Києва, то на виборах лідируватимуть Олександр Попов (18,7%) і Петро Порошенко (17,2).

Про це свідчать презентовані сьогодні в УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного GFK Ukraine і українським діловим журналом «Експерт».

Зокрема, заступник директора GfK Ukraine Гліб Вишлінський повідомив, що на запитання: «За кого ви б проголосували, якби вибори проходили у найближчу неділю?», 32,7% киян віддали б голоси за Кличка.

За Попова готові віддати голоси 14,8% опитаних, за Порошенка – 11,9%, за Миколу Катеринчука – 8,8%, за Олега Ляшка – 4,2%, за Миколу Томенка – 3,4%. За інших кандидатів – 0,5%. Не будуть голосувати – 7,9%, а «важко сказати» – 15,9%.

В той же час на запитання, кого вони підтримають, якщо Кличко не братиме участі у виборах мера Києва, 18,7% респондентів сказали, що голосуватимуть за Попова, 17,2% – за Порошенка. Катеринчука підтримали б 15,6% опитаних, Ляшка – 6,8%, Томенка – 5,2%. Не будуть голосувати 12,8% опитаних. Не змогли відповісти – 23,7%

Опитування було проведено у Києві з 11 червня по 1 липня 2013 року. Опитано 2 тис. 100 киян. Максимальна похибка – 2,1%.