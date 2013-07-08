КМДА проведе соцопитування з проблем столичних сімей

Тема дослідження – «Соціально-економічне становище сімей м. Києва» / Фото: fond-mangust.org

Київська міська державна адміністрація запланувала цикл соціологічних досліджень на тему «Соціально-економічне становище сімей м. Києва». Мета досліджень – підвищення ефективності управлінської діяльності в сфері сімейної політики. Про це сьогодні, в День родини, повідомив журналістам заступник голови КМДА Віктор Корж.

«Останніми роками по всій Україні спостерігається тенденція до зростання числа родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми хочемо отримати об'єктивні дані по Києву, щоб при необхідності скорегувати наші плани, ресурси і щоб київські сім'ї отримували від міста саме ту підтримку, яка їм потрібна», – сказав Віктор Корж.

Заступник голови КМДА нагадав, що підтримка материнства і дитинства – одне з основних завдань, поставлених Президентом України Віктором Януковичем у рамках його соціальної ініціативи «Діти – майбутнє України». Зокрема, однією з нових форм підтримки жінок та дітей стане відкриття соціальних центрів матері та дитини. Перший з таких центрів незабаром з'явиться у Києві. «Це питання сьогодні на особистому контролі у голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова», – підкреслив Віктор Корж.

На сьогоднішній день інформацію про соціально-економічне становище киян збирає й аналізує міське управління статистики. Віктор Корж висловив припущення, що дані, отримані в результаті проведеного соціологічного дослідження, будуть дещо відрізнятися від статистичних даних. «Дослідження ставить за мету дати інформацію не про середньостатистичного киянина, а саме про київські сім'ї. Як живуть, чого потребують, яка допомога з боку міської влади їм потрібна», – пояснив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що в рамках реалізації соціальної ініціативи Президента України «Діти – майбутнє України» Київ працює над створенням Центру матері і дитини. Також столиця реалізує потужну Міську цільову програму підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки. У Києві вже кілька років працює Центр денного перебування для дітей і молодих жінок, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Навесні 2013 року в столиці відкрито першу соціальну квартиру для вагітних жінок і матерів з дітьми раннього віку. Ця ініціатива реалізована спільно міською владою та низкою міжнародних фондів і організацій. Тепер юні мами та вагітні жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть отримати комплексні послуги, в тому числі й тимчасове житло.