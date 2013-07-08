У київському метро закрився на ремонт ще один ескалатор

Ремонт ескалатора триватиме до 5 вересня

Відсьогодні ескалатор №3 на станції столичного метро «Печерська» Сирецько-Печерської лінії закритий на капітальний ремонт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на КП «Київський метрополітен», ремонтні роботи триватимуть до 5 вересня. У комунальному підприємстві також зазначили, що на режимі роботи станції закриття ескалатора не позначиться.

8 липня розпочався плановий капітальний ремонт ескалатора на пересадочному вузлі між станціями «Золоті ворота» і «Театральна», який триватиме до 31 липня.

Метрополітен перепрошує за тимчасові незручності та нагадує пасажирам про необхідність дотримуватись правил поведінки на ескалаторах.