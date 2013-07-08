ЗМІ: У Києві через спеку вводять сієсту

Поки що «перерву на спеку» вводять лише для тих, хто працює на вулиці

У Києві, як і в містах Південної Європи, вводять сієсту – з 13 до 17 години.

Поки «перерва на спеку» стосується лише тих, хто працює на вулиці, – будівельників, дорожніх працівників і співробітників шиномонтажу, повідомляють «Вести».

Торік мерія рекомендувала перерву з 13 години дня до 17, але при цьому працювати до 20-21 години. Цього року роботодавці поки думають, оскільки спека тільки починається. «Ми не можемо наказувати приватним фірмам, вони самі вирішують – робити довгу перерву або ні», – зазначив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко.

Експерти кажуть, що фірми і без влади відкоригували час роботи. «Приватні фірми, які будують котеджі, вже давно ввели сієсту. Там робота починається о 5 годині ранку і триває до 12. Потім робочі сплять, купаються в річці, обідають. І знову приступають до роботи о 18 годині», – розповіла керівник дослідницького центру компанії HeadHunter Уляна Ходорівська.

Однак не всі підтримують таке нововведення. «Перерва у спеку – правильно, але робити це треба протягом усього літа, а не ситуативно. Адже будівництво – це виробництво», – вважає забудовник Лев Парцхаладзе.

Перейшли на гнучкіший графік і в «Київавтодорі». «Ми турбуємося про своїх робітників, тому якщо на вулиці спека, то працюємо вночі», – розповів генеральний директор «Київавтодору» Петро Береговий.

За таким же графіком почали працювати і на шиномонтажах. «Клієнти в основному після роботи приїжджають, так що вдень ми закриваємо контору і спимо», – говорить один з працівників СТО.

У мерії теж мріють про сієсту. «Кондиціонери не скрізь. Начальство ставить собі за свій рахунок, а що ми можемо із зарплатою в 2-3 тисячі гривень? Рятуємося в коридорі, де є протяг, а взагалі, думаємо попросити, щоб нам змінили графік», – розповідає одна зі співробітниць.

Головний метеоролог Микола Кульбіда радить вводити сієсту при температурі 33 градуси: «Така погода у нас не рідкість. Наприклад, у вихідні стовпчики термометра вже досягли цієї відмітки, в кінці липня теж буде дуже жарко. Тому треба думати про те, щоб адаптувати свій побут до таких температур».