Суд залишив у власності Києва землю вартістю 275 мільйонів

Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції

Київський апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив у силі рішення суду першої інстанції щодо повернення територіальній громаді 5,6 га землі загальною вартістю 275 млн грн у Шевченківському районі Києва.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, земельну ділянку на пров. Киянівському, 13-21 Київрада у листопаді 2004 року передала в десятирічну оренду ТОВ «Мегаград» для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального комплексу з об’єктами житлово-громадського та готельно-офісного призначення.

Прокурорською перевіркою було встановлено, що товариство систематично не сплачувало орендну плату за користування землею. Так, за інформацією Державної податкової інспекції у Шевченківському районі, станом на початок поточного року розмір заборгованості склав понад 6,4 млн гривень.

У зв’язку з виявленими порушеннями прокуратура заявила позов до суду з вимогою розірвати договір оренди землі та повернути її у комунальну власність.

У квітні поточного року Господарський суд м. Києва задовольнив позовні вимоги прокуратури у повному обсязі. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.07.2013 року зазначене судове рішення залишено без змін.

Рішення апеляційної інстанції вступило в законну силу.