У Києві змінено маршрут руху тролейбусів

Тролейбус тепер буде заїжджати на Либідську площу

З 6 липня рух тролейбусів маршруту №43 у Києві в обох напрямках організовано із заїздом на Либідську площу.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Так, зупинку тролейбусів «Станція метро «Либідська» організовано:

- при русі у напрямку Кібцентру – на вул. Горького;

- при русі у напрямку Ленінградської площі – на вул. Червоноармійській.

Як зазначає прес-служба КМДА, зміни у маршрут руху тролейбусів внесено з метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського та Печерського районів міста.