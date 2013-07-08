У Києві змінено маршрут руху тролейбусів
10:20, 08 липня 2013Київ
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Змінився маршрут тролейбуса №43
Тролейбус тепер буде заїжджати на Либідську площу
З 6 липня рух тролейбусів маршруту №43 у Києві в обох напрямках організовано із заїздом на Либідську площу.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».
Так, зупинку тролейбусів «Станція метро «Либідська» організовано:
- при русі у напрямку Кібцентру – на вул. Горького;
- при русі у напрямку Ленінградської площі – на вул. Червоноармійській.
Як зазначає прес-служба КМДА, зміни у маршрут руху тролейбусів внесено з метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського та Печерського районів міста.
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