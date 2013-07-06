На Подолі під Замковою відкрили новий пам’ятний знак

На Подолі з’явився пам’ятний знак на честь об’єкту спільної українсько-литовської спадщини – Замкового місця на Замковій горі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, знак встановлено біля початку сходів на Замкову гору, що між будинків 20-Б та 22-Б на Андріївському узвозі.

Знак було відкрито заступником голови КМДА – керівником апарату Олександром Пузановим та мером Вільнюса Артурасом Зоускасом.

У відкритті пам’ятки також взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Пятрас Вайтєкунас, депутат Європейського парламенту від Литви професор Вітаутас Ландсбергіс, заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров, депутат Сейму Литовської республіки Бронюс Паужи, який очолює у литовському парламенті депутатську групу дружби з Україною, та депутат Верховної Ради України Руслан Лук’янчук, що очолює в українському парламенті аналогічну групу дружби з Литвою.

Крім пам’ятного знака, біля сходів на гору також буде встановлено макет замку литовського воєводи, який існував на горі у XIV столітті.