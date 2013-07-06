Сьогодні в Києві відкриється десятий етнофестиваль «Країна Мрій»

Організатори зазначають, що це буде «свято живої етнічної музики, живих переказів кобзарства, самобутніх майстрів, які надихають і наповнюють своєю чарівною життєствердною енергією». Також вони сподіваються, що «на фестивальних сценах знову пануватиме яскраве різноманіття етнічної музики».

Окрім музики, на фестивалі обіцяють Алею майстрів, Дитячу галявину, Майстерню народних танців, подіум під відкритим небом «Етно-Fashion», Козацькі Розваги, Літературну сцену, книжковий ярмарок, численні зустрічі з новими і старими друзями і «безліч незабутніх вражень та спогадів» .

Також на Десятому ювілейному фестивалі, з ініціативи засновника «Країни Мрій» Олега Скрипки, буде покладено початок новій фестивальній традиції, яка матиме назву «У радісному й розумному тілі здоров'я».