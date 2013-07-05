У КМДА не вважають проблемою, що міськбюджет не виконується

Крамаренко розповів про виконання бюджету за 6 місяців 2013 року

Дохідна частина бюджету Києва не виконується на 8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії КМДА та комітету з економічних реформ повідомив заступник голови міськдержадміністрації Руслан Крамаренко.

«Дохідна частина бюджету зараз не виконується на 8%. Відбулось скорочення будівельних робіт на 25%, капітальних інвестицій – на 21%», – повідомив Крамаренко.

За його словами, за інформацією Головного управління Міністерства доходів та зборів у місті Києві, майже 1400 суб’єктів господарювання не погодились на оформлення документів на земельні ділянки, через що бюджет міста втратив 300 млн грн.

Крім того, повідомив Крамаренко, ще 600 об’єктів господарювання відмовились переглянути договори оренди в частині встановлення плати на рівні трикратного розміру земельного податку, що призвело до втрати близько 260 млн грн.

«На сьогодні бюджет міста виконується на 92,8% – 93%. Це за результатами 6 місяців. Це невелика проблема. В принципі, для такого місяця це добре. Але маленьке відставання все ж є», – зазначив Крамаренко.