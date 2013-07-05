Попов вимагає від Кабміну більше повноважень для розвитку бізнесу

Голова КМДА впевнений, що столиці потрібно повернути повноваження

Столична влада напрацювала пакет пропозицій, реалізація яких надасть суттєвого поштовху розвитку малого та середнього бізнесу в Києві та суттєво збільшить надходження інвестицій в економіку міста. Як ішлося під час спільного засідання Колегії КМДА та Комітету економічних реформ у п’ятницю, 5 липня, пропозиції будуть передані до розгляду державного Комітету економічних реформ.

Як зазначив голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов, сьогодні місто опинилося в надзвичайно складній ситуації, пов’язаній з реалізацією нового законодавства щодо скорочення повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

«Відсутня конструктивна співпраця органів державної влади між собою та органами місцевої влади. І ми вимагатимемо внести зміни до законодавства України, аби повернути Києву повноваження у сфері земельних і майнових відносин, містобудівної діяльності. Адже сьогодні територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади створюють все нові й нові перепони для бізнесу та громадян у зазначених сферах. А подекуди фактично блокують діяльність міської влади – так, як це відбувається у випадку Реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві. Її діяльність не спрощує, а навпаки – ускладнює процедури первинної державної реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі і на земельні ділянки, та видачі витягів з Державного земельного кадастру. Саме Реєстраційна служба сьогодні перешкоджає реалізації більшості інвестиційних проектів», – зазначив Олександр Попов.

Рішенням спільного засідання Колегії КМДА та Комітету економічних реформ міська влада висловила недовіру начальнику Реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві Ярославу Андрієнко. Міськдержадміністрацією буде підготовлено подання до Державної реєстраційної служби України щодо звільнення пана Андрієнка із займаної посади.

За підсумками засідання Олександр Попов також доручив підготувати зміни до Законів України «Про Державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», надавши право ведення Державного земельного кадастру в столиці Київміськдержадміністрації. До Кабміну буде також направлений проект змін нормативних актів, що стосуються виконання підготовчих і будівельних робіт. Згідно зі змінами, декларації про початок виконання підготовчих робіт будуть прийматися виключно в дозвільних центрах. Нарешті, будуть запропоновані зміни до Порядку держреєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в частині врегулювання процедури оформлення права власності на об’єкти комунальної власності та визначення переліку документів, які надаються для оформлення права комунальної власності з оформленням відповідного свідоцтва.

«Місто не може бути відсторонене від вирішення таких важливих питань, як планування та погодження забудови, проектів землеустрою, ведення містобудівного кадастру. Фактично столична влада на законодавчому рівні втратила важелі управління та впливу на містобудівні процеси. І ми будемо вимагати повернути нам ці повноваження. Те саме стосується й порядку реєстрації прав на земельні ділянки і комунальне майно. Цю проблему необхідно вирішувати якомога швидше, інакше неможливим стане виконання завдань Програми економічних реформ Президента України, зокрема щодо дерегуляції та розвитку підприємництва, а також спрощення дозвільних процедур, поліпшення бізнес-клімату та прискорення економічного зростання», – заявив Олександр Попов.

Нагадаємо, що Президент України Віктор Янукович у програмі «Україна для людей» відзначив підтримку та захист малого і середнього бізнесу як пріоритетні завдання своєї діяльності. Розроблені в рамках реалізації програми глави держави міська програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва та Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва у м. Києві на період до 2015 року передбачають удосконалення процедур відкриття бізнесу та оптимізацію дозвільної системи.