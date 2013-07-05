У Києві через витік газу обмежать рух транспорту

Рух транспорту обмежать на вулиці Депутатській

У Святошинському районі Києва у вихідні дні у зв’язку з роботами на підземному газопроводі буде обмежено рух транспорту на вулиці Депутатській від вул. Вітрука до пл. Героїв Бресту.

Як повідомили УНІН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, із 18.00 6 липня до 8.00 7 липня, а також з 18.00 7 липня до 23.00 8 липня аварійна служба «Київгазу» проводитиме роботи з усунення витоку газу на підземному газопроводі середнього тиску (діаметром 500 мм).