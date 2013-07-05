У Києві відзначили 70-річчя початку визволення України від фашистів

Ветерани під час безкоштовного концерту в столичному Будинку офіцерів

4 липня в Будинку офіцерів міста Києва за підтримки Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків міста Москви, Міжфракційного депутатського об'єднання Верховної Ради України «Міжнародний антифашистський фронт», Міністерства оборони України та Громадської Ради при МОУ відбувся безкоштовний урочистий концерт і прийом для більш ніж 900 ветеранів Великої Вітчизняної війни, дітей війни, ветеранів військової служби «Зустріч переможців: 70 років потому». Захід присвячено 70-річчю початку визволення України в 1943 році.

У нашій країні прийнято згадувати про ветеранів тільки напередодні 9-го травня. Цього дня вони чекають цілий рік, але після травневих свят всі знову забувають про тих, завдяки кому ми зараз живемо, дихаємо й існуємо в незалежній державі під назвою Україна. З кожним роком учасників ВВВ стає все менше і менше. Більшості з них зараз вже далеко за 80-т і багато з них, можливо, не доживуть до ще одного Дня Перемоги.

Голова Міжфракційного депутатського об'єднання Верховної Ради України «Міжнародний антифашистський фронт» Вадима Колесніченка, відкриваючи свято, заявив, що в парламенті не допустять спотворення історичної правди і подвигу переможців фашизму, які зуміли відстояти життя і свободу свого народу, створити всі умови для становлення демократії в усьому світі. «Де б була ця Європа та її стандарти, якби нинішні ветерани та їх полеглі товариші не зупинили «коричневу чуму»? – резюмував депутат.

Урочисту програму для ветеранів провів Академічний ансамбль пісні і танців Збройних Сил України.