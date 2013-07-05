На Київщині директори фірм не сплатили податків на 34 мільйони

Порушники вже сплатили майже 14 млн грн / Фото: «Газета киевская»

За 6 місяців поточного року органами прокуратури Київської області направлено в суди 34 кримінальних провадження про вчинення керівниками підприємств злочинів у сфері оподаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, під час досудового розслідування встановлено, що зазначені службові особи не сплатили до державного бюджету податки на суму майже 34 млн грн.

Ще до направлення вказаних кримінальних проваджень до суду у результаті вжитих правоохоронними органами області заходів державі було відшкодовано майже 14 млн грн завданих збитків.

Також прокурорами, які здійснювали процесуальне керівництво у направлених до суду кримінальних провадженнях, заявлено цивільні позови на суму майже 23 млн грн. Крім того, з метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення на суму майже 19 млн грн.

Стосовно 15 підприємців, які під час досудового розслідування повністю відшкодували завдані державі збитки, прокурорами направлено до суду клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності.