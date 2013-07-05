Київрада 11 липня не розглядатиме земельні питання

Депутати сконцентруються на питаннях соціально-економічного значення

На сесії Київради 11 липня не будуть розглядатися земельні питання та питання пролонгації договорів оренди, депутати сконцентруються на питаннях соціально-економічного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання колегії КМДА повідомила журналістам секретар Київради Галина Герега.

«Порядок денний на 11 липня короткий. Зокрема, будемо розглядати соціальні питання, які стосуються життєзабезпечення міста. Це зміни до бюджету, розглянемо звернення до Кабінету міністрів та Верховної Ради, також багато питань по скверах і питання стосовно Біличанського лісу», – повідомила Герега.

За її словами, земельні питання і питання пролонгації договорів оренди розглядатись на найближчій сесії Київради не будуть.

«Ці питання треба добре підготувати. Тим паче, враховуючи те, як сьогодні депутати Верховної Ради заважають господарській діяльності міста, ми вважаємо недоречним на цій сесії розглядати такі питання. Ми їх підготуємо за той період, поки депутати будуть у відпустках», – зауважила Герега.

Як вважає Герега, заклики опозиційних депутатів до саботажу сесії Київради 11 липня є неповагою до киян. «Киянам не цікаві політика та політичні лозунги. Я вважаю, що захисниками інтересів киян є ті рішення, які приймаються на їхню користь, а не політичні лозунги, які викрикують окремі депутати», – зазначила вона.