Попов вирішив звільнити голову реєстраційної служби Києва
Попов вважає Андрієнко «каменем спотикання»
Попов запропонував подати питання про звільнення чиновника на розгляд Мін'юсту
Колегія столичної міської державної адміністрації висловила недовіру керівнику Державної реєстраційної служби у місті Києві Ярославу Андрієнку та має намір вимагати його звільнення.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято під час розширеної колегії КМДА.
«Ми опинилися у надзвичайно складній ситуації, пов’язаній із реалізацією нового законодавства щодо скорочення повноважень місцевих державних адміністрації і органів місцевого самоврядування. Відсутня конструктивна співпраця органів державної влади між собою та органами місцевої влади», – зазначив Попов.
За його словами, сьогодні територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади створюють все нові і нові перепони для бізнесу та громадян у зазначених сферах.
«А подекуди, фактично блокують діяльність міської влади – так, як це відбувається у випадку Реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві. Її діяльність не спрощує, а навпаки – ускладнює процедури первинної державної реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі і на земельні ділянки, та видачі витягів із Державного земельного кадастру», – цитує слова Попова прес-служба КМДА.
Звертаючись до Андрієнка, голова КМДА наголосив, що він сьогодні є «каменем спотикання» для більшості інвестиційних проектів розвитку.
«Я пропоную скористатись нашим правом, 307-м указом Президента, висловити вам недовіру і запропонувати звільнитись із займаної посади. Я пропоную в рішенні колегії це прописати окремим питанням і подати в Мін’юст для подальшого вирішення його по суті», – зазначив Попов.
За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, згідно з процедурою, чиновника мають звільнити протягом 10 днів.