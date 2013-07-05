Попов вирішив звільнити голову реєстраційної служби Києва

Попов запропонував подати питання про звільнення чиновника на розгляд Мін'юсту

Колегія столичної міської державної адміністрації висловила недовіру керівнику Державної реєстраційної служби у місті Києві Ярославу Андрієнку та має намір вимагати його звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято під час розширеної колегії КМДА.

«Ми опинилися у надзвичайно складній ситуації, пов’язаній із реалізацією нового законодавства щодо скорочення повноважень місцевих державних адміністрації і органів місцевого самоврядування. Відсутня конструктивна співпраця органів державної влади між собою та органами місцевої влади», – зазначив Попов.

За його словами, сьогодні територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади створюють все нові і нові перепони для бізнесу та громадян у зазначених сферах.

«А подекуди, фактично блокують діяльність міської влади – так, як це відбувається у випадку Реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві. Її діяльність не спрощує, а навпаки – ускладнює процедури первинної державної реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі і на земельні ділянки, та видачі витягів із Державного земельного кадастру», – цитує слова Попова прес-служба КМДА.

Звертаючись до Андрієнка, голова КМДА наголосив, що він сьогодні є «каменем спотикання» для більшості інвестиційних проектів розвитку.

«Я пропоную скористатись нашим правом, 307-м указом Президента, висловити вам недовіру і запропонувати звільнитись із займаної посади. Я пропоную в рішенні колегії це прописати окремим питанням і подати в Мін’юст для подальшого вирішення його по суті», – зазначив Попов.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, згідно з процедурою, чиновника мають звільнити протягом 10 днів.