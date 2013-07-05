На Харківській площі в Києві побудують трирівневу розв'язку

Новий транспортний вузол значно спростить рух / Фото: archunion.com.ua

У наступному році планують почати будувати трирівневу розв'язку на Харківській площі, яка буде розташована на в'їзді до Києва з Бориспільської траси.

Новий транспортний вузол спростить рух. У «Київсоюзшляхпроект» його значимість порівнюють з метро на Троєщину, повідомляють «Вести».

«Це одна з першочергових розв'язок для Києва. Тут розташований в'їзд у місто з Бориспільської траси, через неї йде шлях в аеропорт. Але потік гальмує на світлофорах», – розповіли проектанти. А нова розв'язка дозволить організувати безперервний рух.

«Транзитний транспорт без перешкод поїде від Південного мосту по проспекту Бажана до Бориспільського шосе. Також розвантажаться Харківське шосе і дорога на Бортничі. Маршрутки в аеропорт не будуть потрапляти в пробки», – упевнений експерт з перевезень Богдан Аганін.

Варто відзначити, що в нинішньому вигляді Харківська площа являє собою не тільки незручне, але й небезпечне місце. Саме тут відбулися два резонансних ДТП: у 2004 році загинула телеведуча Ольга Бура, а в 2010 році – водій ВАЗа, в який врізалася машина швидкої допомоги з президентського кортежу.