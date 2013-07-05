Рятувальники назвали найнебезпечніші озера Києва

Озера через холодні ключі, мулу та водорості є небезпечними для купання

Найбільше всього у цьому році у Києві потонуло людей у Дарницькому районі.

Про це повідомляють «Коментарі» з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у м. Києві.

«Майже 40 осіб вже встигли втопитися у столичних водоймах від початку року, з них трохи менше половини рятувальникам довелося шукати саме у Дарницькому районі», – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, у столиці люди найбільше тонуть у озерах. У першу чергу через холодні ключі, мулу та водорості.

Небезпеку складають озера на Закревського, Бортничі у районі кар`єрів, Собаче гирло, Гідропарк (Венеціанська протока), озеро Дідорівка в Голосіївському районі, вулиця Генерла Родимцева, озеро Вербне, Оболонь, озеро Берізка, Райдужне озеро.