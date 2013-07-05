У Києві до кінця літа закриють два тролейбусні маршрути

Замість тролейбусів «Київпастранс» пустить автобуси

У Києві рух тролейбусних маршрутів №№ 7 і 39 закривається з 5 липня до 30 серпня поточного року.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту шляхопроводу на перетині проспекту Перемоги та Кільцевої дороги.

На період закриття руху комунальне підприємство організовує автобусні маршрути № 7ТР та № 39Тр.

Крім того, до 31 липня пасажири мають право проїзду в автобусах по місячних проїзних квитках на тролейбус.