У Києві до кінця літа закриють два тролейбусні маршрути
10:22, 05 липня 2013Київ
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Через ремонт шляхопроводу
Замість тролейбусів «Київпастранс» пустить автобуси
У Києві рух тролейбусних маршрутів №№ 7 і 39 закривається з 5 липня до 30 серпня поточного року.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту шляхопроводу на перетині проспекту Перемоги та Кільцевої дороги.
На період закриття руху комунальне підприємство організовує автобусні маршрути № 7ТР та № 39Тр.
Крім того, до 31 липня пасажири мають право проїзду в автобусах по місячних проїзних квитках на тролейбус.
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