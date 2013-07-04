Столична ДАІ виявила за день 600 порушень ПДР
Зафіксовано також 31 порушення пішоходами
Одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості
За 3 липня співробітниками столичної ДАІ виявлено 604 порушення Правил дорожнього руху.
Як повідомляє прес-служба управління ДАІ Києва, одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості – 263 відхилення від правил.
За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 74 водії, без необхідних документів керували автіками – 18, порушення правил зупинки і стоянки – 40.
За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння відсторонено від керування 38 водіїв. Крім того, виявлено 31 пішохода-порушника.
За минулу добу зареєстровано одна дорожньо-транспортна пригода, в якій одна людина отримали травми. Столична Державтоінспекція звертається до водіїв із проханням бути уважними при проїзді пішохідних переходів і в місцях можливої появи людей. Необхідно заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупинятися і пропускати пішоходів, які переходять дорогу.
Вчора інспектори ДАІ за порушення правил проїзду пішохідних переходів до відповідальності притягнули 28 водіїв.