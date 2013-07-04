Столична ДАІ виявила за день 600 порушень ПДР

Одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості

За 3 липня співробітниками столичної ДАІ виявлено 604 порушення Правил дорожнього руху.

Як повідомляє прес-служба управління ДАІ Києва, одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості – 263 відхилення від правил.

За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 74 водії, без необхідних документів керували автіками – 18, порушення правил зупинки і стоянки – 40.

За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння відсторонено від керування 38 водіїв. Крім того, виявлено 31 пішохода-порушника.

За минулу добу зареєстровано одна дорожньо-транспортна пригода, в якій одна людина отримали травми. Столична Державтоінспекція звертається до водіїв із проханням бути уважними при проїзді пішохідних переходів і в місцях можливої появи людей. Необхідно заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупинятися і пропускати пішоходів, які переходять дорогу.

Вчора інспектори ДАІ за порушення правил проїзду пішохідних переходів до відповідальності притягнули 28 водіїв.