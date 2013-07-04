У Києві з-під асфальту бив 15-метровий фонтан (фото)
18:46, 04 липня 2013Київ
0
Жертв і постраждалих немає
На Червоноткацькій прорвало трубу / Фото: «Свідомо»
На вулиці Червоноткацькій у Дніпровському районі Києва, неподалік від фітнес-центру «Спортлайф», прорвало водопровідну трубу.
В результаті провалилася частина асфальту, і з-під землі вирвався фонтан висотою з п’ятиповерховий будинок, повідомляє «Свідомо».
Як стало відомо, пробило трубу постачання гарячої води. Жертв і постраждалих в результаті надзвичайної події немає.
Наразі комунальні служби перекрили вулицю, однак зупинити напір води вдалося лише близько 17-ї години.
Працівники навколишніх офісів та будівельники виходили спостерігати за видовищем і охоче фотографувалися на фоні фонтану.
Фото: «Свідомо»
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter