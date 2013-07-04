Двох підлітків вдарило струмом на даху київської електрички

Школярі вирішили забратися на дах поїзда для «гостроти відчуттів» / Фото: asfera.info

У чергову частину станції «Вишгородська» в Києві надійшло повідомлення про те, що на шляхах лежить людина, уражена електричним струмом.

Про це повідомляють «Факти» з посиланням на Центр зв'язків з громадськістю Управління міліції на Південно-Західній залізниці.

З'ясувалося, що троє 13-річних підлітків каталися в електричці, а потім для гостроти відчуттів вирішили забратися на дах поїзда.

В результаті один хлопець отримав 75 відсотків опіків тіла, інший – 20. Обидва госпіталізовані до опікового центру Київської клінічної лікарні №2. Лікарі характеризують їх стан як важкий. Третій юнак відбувся незначними травмами і вже відпущений додому.

Друзі постраждалих активно обговорюють подію в соціальних мережах, а також збирають гроші на лікування, шукають донорів для здачі крові.

Тільки в цьому році на об'єктах Південно-Західної залізниці сталося 13 нещасних випадків за участю дітей. Двоє з них загинули, ще кількох госпіталізували з опіками 80-90 відсотків поверхні тіла.

Міліціонери пояснюють дану статистику тим фактом, що діти під час канікул надані самим собі і нерідко вибирають різні екстремальні захоплення. І одне з них – «зацепінг», катання на поїздах. Підлітків не лякає ризик потрапити під удар 27 тисяч вольт, вони не розуміють, що загинути можна навіть не торкаючись дроту.

Так, у січні цього року подібна трагедія сталася на станції «Київ-Дніпровський». 15-річний підліток з двома приятелями вирушили на територію парку відстою поїздів, де юнак заліз на дах вантажного вагона. Через високу вологість стався дуговий розряд від контактної мережі. Підліток згорів живцем.

У 2008 році катання на зчепленні між вагонами метро коштувало життя ще одному 15-річному киянину. Тіло хлопчика виявили в тунелі між станціями «Оболонь» і «Петрівка». Загиблий хлопець зараховував себе до руху футбольних фанатів «Динамо» (Київ), серед яких існує своєрідна мода на екстремальне катання між вагонами поїздів. До речі, підліток, постраждалий на станції «Вишгородська», теж позиціонував себе як ультрас того ж клубу.