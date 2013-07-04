Жителі столичного Подолу почали самі латати ями на дорогах

Місцеві жителі кажуть, що через арку після дощу неможливо пройти / Фото: «Сегодня»

Мешканці будинків №№ 18 і 20 по вулиці Волоській у Подільському районі Києва намагаються власними силами відремонтувати ділянку дороги, на якій утворилися величезні ями.

Як з'ясувалося, кияни ще в кінці 2012 року скаржилися на ями біля будинку. Проте столична влада так і не відреагувала на скарги місцевих жителів, повідомляє «Сегодня».

«Наші сусіди вже самі засипають регулярно щебенем ці ями, але надовго його, зрозуміло, не вистачає – після першої сильної зливи їх знову розмиває. Через арку просто неможливо пройти, особливо після дощу – там же збираються величезні калюжі. Хто перестрибує через них, а хто не може», – розповіла мешканка будинку №20.

До того ж, за словами киянки, в ями стікає брудна вода зі сміттєвих контейнерів і викликає вкрай неприємний запах в арці, прямо поруч з під'їздами.

При цьому в місцевому ЖЕКу, який відповідальний за дану ділянку, про проблему знають. Більше того, відзначають, що від ям страждають не тільки жителі Волоської, але також, наприклад, Братської, Ярославської, Спаської. Проте кажуть – немає грошей.

«Поділ – один з найстаріших районів у місті, хоч і вважається, можна сказати, центральним. Але, що стосується доріг, останні ремонтні роботи тут проводилися 30-40 років тому. У районних управліннях (дорожньо-експлуатаційних управліннях «Київавтодору» – ред.) нам говорять, що 80% асфальтового покриття на Подолі потребує ремонту», – розповідає директор КП «Центральний» Ігор Сеніч.

Чиновник запевняє, що ЖЕК регулярно повідомляє про подібні проблеми, але фінансування так і не надходить. «Наша країна перебуває у важкому економічному стані. І те, що ми подаємо в проекти для ремонту і реконструкції, не завжди враховується. Але ми намагаємося привертати увагу до таких проблем», – говорить Сеніч.

За його словами, квадратний метр укладання асфальту, без проведення будь-яких додаткових робіт, коштує близько 100 гривень. «А в тарифний план, який сплачують мешканці, не включено укладання асфальту. Тому грошей просто не вистачає», – пояснює директор КП.