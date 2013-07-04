У Києві за місяць 4 дітей розбилися, випавши з вікон

Двоє дітей зараз перебувають у вкрай важкому стані / Фото: ТСН.ua

З початку літа у Києві зафіксовано 11 падінь малолітніх дітей з вікон багатоповерхових будинків.

Як повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Києві, від травм, отриманих при падінні з висоти, четверо дітей померли на місці. Семеро залишилися живими, двоє дітей зараз перебувають у вкрай важкому стані.

Проаналізувавши всі факти, співробітники міліції прийшли до висновку, що основною причиною трагедій з дітьми стає недогляд дорослих. Всі постраждалі діти в момент падіння перебували в приміщенні одні. Батьки в цей час або знаходилися в іншій кімнаті, або займалися домашніми справами.

Особливу увагу правоохоронці просять приділити тому факту, що москітна сітка, встановлена на вікно, не може врятувати дитину від падіння з висоти. Малюки, як правило, спираються на неї, коли дивляться у вікно, а москітна сітка не може витримати і мінімального навантаження – в інструкції вказується, що вона пошкоджується навіть від тиску предмета вагою один кілограм. Зокрема, москітна сітка розривається навіть тоді, коли на неї спирається дорослий кіт.

Батькам необхідно знати, що через велику кількість трагічних випадків з дітьми виробники вікон розробили спеціальну ручку, в яку вмонтовано замок, блокуючий вікно, і дитина самостійно не може його відкрити. Така ручка встановлюється в будь-яке металопластикове вікно.

Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до своїх маленьких дітей.