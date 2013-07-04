Кияни з нового колеса огляду зможуть побачити Чернігів

Колесо огляду обіцяють встановити до Дня незалежності / Фото: seoprofy.net

У гарну погоду з колеса огляду у Києві можна буде розгледіти Обухів і навіть Чернігів.

За словами головного архітектора Києва Сергія Целовальника, інвестору були запропоновані різні місця встановлення колеса огляду в столиці, повідомляють «Коментарі».

У тому числі пропонувалася ділянка у ботанічному саду ім. Гришка, проте інвестори відмовилися через фінансову невигідність такого розташування об`єкту.

На колесі відвідувачів кататимуть 15 хвилин – це три кола за 60 гривень.

Нагадаємо, до Дня незалежності в Центральному парку Києва біля будівлі Музею води обіцяють встановити гігантське колесо огляду. Його висота складе близько 50 метрів.

За рекомендаціями виробників, для встановлення такого колеса не потрібне спорудження фундаменту. Однак для забезпечення надійності закріплення колеса огляду на пагорбі, а також для запобігання зсувів, конструкцію встановлять на пальовому полі – плиті на палях довжиною близько 30 метрів. Для будівництва об`єкта доведеться пересадити близько десяти дерев у парку.