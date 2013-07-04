ЗМІ: На платформах київського метро встановлять огородження

Розсувні огородження будуть з прозорого оргскла / Фото: en.wikipedia.org

У Київському метрополітені встановлять скляні огородження платформ.

Про це повідомляють «Вести» з посиланням на прес-секретаря заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Пузанова Ганну Кібовську.

Згідно з інформацією Пузанова, у столичній підземці за рахунок інвесторів можуть встановити розсувні огородження з оргскла, як у Санкт-Петербурзі та Європі – щоб люди не падали на рейки.

Задуматися над цим питанням КМДА змусило самогубство, що трапилося на станції «Шулявська» два тижні тому. Присікти подібні інциденти можна, встановивши огородження з прозорого оргскла, яке перекриє пасажирам дорогу до рейок. Відкриватися такі загородження повинні одночасно з дверима поїзда.