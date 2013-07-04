Чиновники київського райуправління освіти попалися на хабарі

Розмір хабара склав 170 тисяч гривень / Фото: topneftegaz.ru

Співробітниками прокуратури Оболонського району Києва спільно з працівниками міліції під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 170 тис. грн затримано посадовців райуправління освіти.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Оболонського району, вказані гроші чиновники вимагали від комерційної структури за перерахування бюджетних коштів для проведення капітального ремонту об’єктів освіти поза тендерною процедурою.

Чиновників було затримано «на гарячому» працівниками Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС у м. Києві.

Прокуратурою Оболонського району м. Києва за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України – отримання неправомірної вигоди у великому розмірі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться прокуратурою району.