У Києві щороку зростає кількість самогубств
13:06, 04 липня 2013Київ
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Торік зареєстровано 452 самогубства
Чоловіки втричі частіше вчиняють самогубство, ніж жінки
В Києві побільшало людей, які зводять рахунки з життям.
Про це повідомляє «Свідомо» з посиланням на інформацію Головного управління Міністерства внутрішніх справ.
Так, в 2011 році зареєстровано 408 випадків самогубства, тоді як у 2010 році 323 людини пішли з життя за власним бажанням.
У 2012 році ситуація тільки загострилася. За даними міліції, торік зареєстровано 452 самогубства.
Вчені з Університету Стенфорда встановили: чоловіки втричі частіше вчиняють самогубство, ніж жінки. Найчастіше на суїцид йдуть молоді, самотні чоловіки з низьким рівнем освіти. А от для жінок значним фактором ризику є психічний розлад.
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