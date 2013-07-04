У Києві щороку зростає кількість самогубств

Чоловіки втричі частіше вчиняють самогубство, ніж жінки

В Києві побільшало людей, які зводять рахунки з життям.

Про це повідомляє «Свідомо» з посиланням на інформацію Головного управління Міністерства внутрішніх справ.

Так, в 2011 році зареєстровано 408 випадків самогубства, тоді як у 2010 році 323 людини пішли з життя за власним бажанням.

У 2012 році ситуація тільки загострилася. За даними міліції, торік зареєстровано 452 самогубства.

Вчені з Університету Стенфорда встановили: чоловіки втричі частіше вчиняють самогубство, ніж жінки. Найчастіше на суїцид йдуть молоді, самотні чоловіки з низьким рівнем освіти. А от для жінок значним фактором ризику є психічний розлад.