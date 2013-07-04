Будівельники біля столичної лікарні знайшли снаряд

Рятувальники знешкодили небезпечну знахідку / Фото: kyiv.mns.gov.ua

Під час проведення капітального ремонту автодороги по вулиці Куренівська в Києві, навпроти лікарні швидкої медичної допомоги, будівельники виявили артилерійський снаряд діаметром 76 мм часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві, на території Пуща-Водиця по вулиці Червонофлотській, 21-А також було виявлено ручну гранату часів ВВВ.

Група піротехнічних робіт 1-го Спеціального регіонального центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби Цивільного захисту ДСНС України вилучила знайдені боєприпаси та знешкодила їх на полігоні.

Дотримання елементарних правил безпеки при знаходженні цих пристроїв та професійні дії піротехніків змогли попередити нещасні випадки, зазначають у столичному главку ДСНС.

Всього з початку року на території міста Києва вилучено та знешкоджено 582 вибухонебезпечних предмети часів ВВВ. Зокрема, 93 артилерійські снаряди, 39 мінометних мін, 5 ручних гранат, 3 підривника, 1 протитанкову міну, 1 аварійну бомбу та 440 стрілецьких набоїв.

Головне управління ДСНС України у м. Києві надає рекомендації жителям та гостям столиці при виявленні боєприпасів. Перше, негайно на безпечній відстані повідомити про знахідку чергові служби 101 і 102; не наближатися до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей, припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету, а також не користуватися засобами радіозв’язку та мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух).

Головне – дочекатися прибуття фахівців, вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення, зазначають у прес-службі.