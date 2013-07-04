У Василькові відбувся фестиваль ретро-літаків (фото)

3 липня 2013 року в рамках фестивалю ретро-літаків на базі однієї з військових частин Повітряних Сил ЗСУ, що дислокується в місті Васильків, відбулися спільні польоти британських і українських пілотів на літаках Клубу любителів старовинної авіації "Air Squadron". УНІАН створив добірку фотографій літаків і пілотів.