У Василькові відбувся фестиваль ретро-літаків (фото)
12:22, 04 липня 2013Київ
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3 липня 2013 року в рамках фестивалю ретро-літаків на базі однієї з військових частин Повітряних Сил ЗСУ, що дислокується в місті Васильків, відбулися спільні польоти британських і українських пілотів на літаках Клубу любителів старовинної авіації "Air Squadron". УНІАН створив добірку фотографій літаків і пілотів.
Демонстраційний політ американського винищувача
Французький льотчик Майк Леон перед злетом
Демонстраційний політ радянського винищувача Як-3
Радянський винищувач Як-3 періоду Великої Вітчизняної війни
Демонстраційний політ реактивного винищувача МіГ-29
Американський винищувач часів Другої світової ”Мустанг”
Американський винищувач часів Другої світової ”Мустанг”
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