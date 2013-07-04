Прокуратура звинувачує міліціонерів у фальсифікації кримінальних справ

Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років / Фото: lentachel.ru

Прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київській області направила до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження щодо працівників одного з лінійних відділів УМВС України на Південно-Західній залізниці за підозрою у фальсифікації кримінальних справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

У прокуратурі зазначили, що двоє міліціонерів підозрюються у тому, що заради покращання показників своєї роботи сфальсифікували матеріали двох кримінальних справ. Кримінальні справи були порушені за фактом крадіжки майна та за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

На даний час обох правоохоронців відсторонено від роботи. Їм обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Дії міліціонерів кваліфіковані за ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто як зловживання владою або службовим становищем працівником правоохоронного органу та службове підроблення.

Правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.