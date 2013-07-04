У Києві очистять і впорядкують 9 водойм (список)

Зараз йдуть роботи з благоустрою Блакитного озера

Міська влада взялася за розчищення київських озер і річок. Цього року планують привести в порядок 9 столичних водойм.

Навесні були прибрані від мулу джерела і дно озера Тельбін, а нещодавно почалися роботи на озері Блакитному на Виноградарі. Для цього з нього повністю викачали всю воду. Його обіцяють наповнити новою водою зі свердловини до кінця літа, облаштувати пляж і запустити рибу, повідомляє «Сегодня».

Озеро створювалося штучно після виїмки грунту при будівництві Виноградаря (1973-1979 рр.). Береги тут бетонні, а дно грунтове. Максимальна глибина становить 3,5 метра.

«Ще кілька років тому тут було море пляжників. Люди купалися або просто засмагали біля водойми. Адже вона наповнювалася водою з артезіанської свердловини», – розповів один з місцевих жителів.

«Коли кількість столичних районів зменшили з 14 до 10 і змінилися їхні кордони, озеро «попало» з Шевченківського району в Подільський, але останній так і не прийняв його на баланс. В результаті артезіанська свердловина перестала працювати, дно замулилося, місцями ріс чагарник. У минулому році було прийнято рішення передати його нам, тепер ми приводимо його в порядок», – пояснила заступник комерційного директора КП «Плесо» Вікторія Середина.

Цього року з міськбюджету виділено на очищення Блакитного озера 450 тис. грн (більша частина грошей перейшла з минулого року), але цього недостатньо. Проблеми можуть виникнути з непрацюючою вже десять років артезіанською свердловиною. Її треба обстежити. Якщо насосне обладнання підлягає відновленню, то роботи оцінюють в 100-150 тисяч. Якщо ж доведеться пробивати нову артезіанську свердловину, то близько 300 тис. грн.

Крім Блакитного, цього року передбачено розчищення озера Веселка, реконструкція озер в Шулявській балці (знаходяться у Київському зоопарку; зараз туди людей не пускають, але після реконструкції обіцяють зробити доступ вільним), розчищення Русанівського каналу, русел річок Либідь і Любка, струмка Сирець.