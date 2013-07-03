Директора заводу за привласнення 119 мільйонів ув’язнили на 8 років

Керівника підприємства засуджено до 8 років і 9 місяців позбавлення волі / Фото: opgks.info

Суд підтримав позицію державного обвинувачення та засудив до 8 років і 9 місяців ув’язнення директора цукрового заводу, який незаконно заволодів 119 млн грн державних коштів, призначених для закупівлі цукру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у 2011 році проведено відкриті конкурсні торги із закупівлі бурякового цукру за бюджетні кошти. За їх результатами аграрною держустановою з ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат «Володимирцукор» укладено договори про виготовлення та поставку бурякового цукру-піску.

Проте насправді підприємство не було товаровиробником вказаної продукції, а займалося виготовленням тростинного цукру-сирцю. Відтак, для перемоги у тендері директор надав завідомо неправдиві документи, які начебто підтверджують наявність необхідних потужностей, а саме: матеріально-технічної бази та працівників відповідної кваліфікації, для виконання держзамовлення.

У подальшому, отримавши 119 млн грн з бюджету, підприємець перевів їх з банківського рахунку заводу на низку інших рахунків і використав на власний розсуд.

До того ж слідством встановлено, що роком раніше, обіймаючи посаду заступника голови правління іншого цукрового заводу, директор ухилився від сплати податків до бюджету на суму понад 2,8 млн грн.

Вироком райсуду підсудного визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України – службове підроблення, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України – пособництво у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків.

Керівника підприємства засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років і 9 місяців з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років з конфіскацією всього майна та зі сплатою штрафу у розмірі понад 2,8 млн грн.