Киянам нарахували 6 млн грн податку на нерухомість

Мешканці столиці вже сплатили 1,7 млн грн податку / Фото: «Газета киевская»

Співробітники Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві відправили жителям столиці 18681 повідомлень-рішень про сплату податку на нерухомість на загальну суму 6,1 млн грн, повідомляє прес-служба управління Міндоходів.

При цьому платники податків вже сплатили 1,7 млн грн податку.

«Одержати консультацію про нарахування податку на нерухомість можна в податкових інспекціях, центрах обслуговування платників податків або подзвонити на номери «гарячих ліній», – повідомили в управлінні Міндоходів, нагадавши, що для фізичних осіб об'єктами оподаткування є житлові будинки, прибудови до них, садиби, квартири, котеджі та кімнати в багатосімейних квартирах.

Як повідомляв УНІАН, за кожен квадратний метр понад пільгову площу для квартир житловою площею від 120 до 240 кв. м і житлових будинків житловою площею від 250 до 500 кв. м платіж становитиме 1% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня цього року. Для квартир житловою площею більш як 240 кв. м і будинків житловою площею більш як 500 кв. м визначена ставка у розмірі 2,7% мінімальної зарплати.

Розмір мінімальної зарплати становить 1147 грн.

В цілому по Україні Міністерство доходів і зборів України розіслало 244 тис. квитанцій про сплату податку на нерухомість, які необхідно сплатити впродовж 60 днів.