Прокуратура шукає свідків ДТП за участю співробітників СБУ

У результаті аварії загинули один з працівників СБУ, а також жінка-пасажир «Infiniti» / Фото: mns.gov.ua

Прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері розшукуються очевидці дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 22 червня о 6.45 ранку у м. Києві, на Інтернаціональній площі за участю автомобілів «Infiniti FX35», «Toyota Corolla», «Opel Zafira» та автобуса «МАЗ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Центрального регіону.

Прокуратура просить очевидців даної ДТП, а також водія автомобіля «Fiat Doblo», який, можливо, отримав механічні пошкодження від автомобіля «Infiniti FX35», звернутись за телефонами: 285-74-42, 285-44-61.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 червня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів. На Інтернаціональній площі сталося зіткнення автомобілів «Infiniti FX35», «Toyota Corolla», «Opel Zafira» та автобуса «МАЗ». Після зіткнення «Infiniti» перекинувся.

Встановлено, що за кермом «Infiniti» був співробітник СБУ. За попередніми даними, саме цей водій, проігнорувавши правила дорожнього руху, зокрема червоне світло світлофора, став винуватцем ДТП.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля «Infiniti» від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. Водія і двох пасажирів цього ж автомобіля, а також водія та 6 пасажирів автобуса було доставлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Пізніше працівник СБУ, що був пасажиром в «Infiniti FX35», помер у лікарні.