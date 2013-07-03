Київський метрополітен звинувачує міліцію в небажанні розганяти торговців

Найрідше приїжджають на виклики міліціонери в Оболонському районі

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» посилило боротьбу з несанкціонованою торгівлею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, результати відповідних заходів, вжитих за попередню добу, щоденно оприлюднюватимуться на офіційному сайті метрополітену.

Боротьба Київського метрополітену зі стихійною торгівлею ведеться багато років. Відтак, зусиллями метрополітенівців щодобово припиняється несанкціонована торгівля понад 300 осіб. Проте цей результат недовготривалий, бо коли черговий персонал повертається до виконання основних обов’язків, торгівці відновлюють свою протизаконну діяльність.

Найчастіше порушники взагалі ігнорують вимоги працівників метрополітену. Не маючи жодних інших повноважень, аніж усне попередження, персонал підземки звертається по допомогу до співробітників міліції. Наприклад, для ліквідації несанкціонованої торгівлі в підземних переходах станцій «Мінська» та «Оболонь» щомісяця близько 400 разів викликаються представники Оболонського райуправління МВС України в м. Києві. Переважна більшість цих викликів залишаються без належного реагування, наголосили у прес-службі КП.

Частково реагують на виклики правоохоронці Святошинського та Солом′янського районів – щомісячно протягом 2013 року надано понад 150 викликів до станцій «Академмістечко», «Житомирська» і «Берестейська». У половині цих випадків співробітники міліції на виклик не приїхали.

На станціях метрополітену «Дарниця», «Осокорки», «Нивки», «Університет», «Політехнічний інститут», «Либідська», «Дружби народів», «Видубичі» дзвінки на лінію 102 здійснюються рідше і працівники міліції переважно приїздять на виклики. Але при цьому видалення несанкціонованої торгівлі носить епізодичний характер, тобто припиняється тільки в їх присутності.

Фахівці Київського метрополітену постійно повідомляють компетентні органи про факти неналежного реагування правоохоронними органами на виклики до осередків стихійної торгівлі у підземних переходах станцій метрополітену. «Написано безліч листів, проведено особисті зустрічі із керівниками райуправлінь міліції. Проте ситуація залишається незадовільною», – констатували у прес-службі КП.

При цьому у повідомленні наголошується, що Київський метрополітен рішуче налаштований побороти стихійну торгівлю у підземних переходах, прилеглих до станцій. Підприємством вже напрацьовані організаційні та технічні рішення, направлені на посилення чергування працівників та активізацію соціальної роботи із пасажирами.