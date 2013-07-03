Для будівництва станції метро «Теремки» потрібно ще 500 мільйонів

Станцію «Теремки» планують відкрити до Дня Незалежності

Києву для введення в експлуатацію станції метро «Теремки» необхідно 500 млн грн, а для завершення реконструкції Поштової площі – 250-300 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова КМДА Олександр Попов.

«Ми контролюємо фінансову частину питання і маємо підтримку усіх рівнів влади держави, включно прем’єр-міністра України», – зазначив Попов.

За його словами, для введення в експлуатацію станції метро «Теремки» необхідно близько 500 млн грн, а на завершення реконструкції Поштової площі – 250-300 млн грн.

«Фінансування будівництва розв’язки на Поштовій площі буде поновлено. Для цього ми подали відповідні документи в Кабінет міністрів», – сказав голова КМДА.

Попов також наголосив, що найближчим часом місто матиме можливість профінансувати будівництво станції метро «Теремки». Він також нагадав, що цю станцію планують вести в експлуатацію до Дня Незалежності України.

Крім того, голова КМДА висловив переконання, що після завершення будівництва станції «Теремки» розпочнеться будівництво лінії метрополітену на Троєщину.

«У нас є таке спільне бачення з керівництвом країни, зокрема з урядом», – сказав Попов.