У Києві запустили портал громадського контролю

Портал дає киянам можливість контролювати стан справ у столиці / Фото: map.1551.gov.ua

У Києві розпочинає роботу сайт http://map.1551.gov.ua/ – міський портал з громадського контролю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Пузанова, «портал громадського контролю – це реальний інструмент, який буде працювати. Він дає киянам контроль за роботою чиновників і станом справ у рідному місті».

Сайт функціонуватиме як розділ порталу «Контактного центру міста Києва 1551». Він пропонує користувачам розширені можливості щодо візуалізації звернень та аналітичних даних. Під час відправки заявок мешканці зможуть додати фото- або відеоматеріали, що ілюструють суть звернення та його локацію на мапі Києва.

Дані стосовно проблематики скарг, їхньої геолокації та стану виконання будуть узагальнені і відображені у статистичній інформації. Кожен бажаючий: і чиновник, і пересічний киянин зможе побачити на сайті реальну ситуацію – відсоток виконання звернень, динаміку опрацювання за напрямами у кожному окремому районі столиці.

Перші два місяці портал працюватиме у тестовому режимі.