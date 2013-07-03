Міліція затримала за хабар директора медцентру

Чоловік вимагав хабара за оформлення медичних довідок / Фото: zp.comments.ua

У Київській області викрито директора медичного центру, який вимагав хабарі за довідки для отримання водійських посвідчень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, під час слідчих дій, проведених в рамках кримінального провадження, відритого прокуратурою міста Біла Церква Київської області за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), працівники сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Броварського міськвідділу міліції на гарячому затримали 42-річного директора медичного центру.

Чоловік вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 30 тис. грн за оформлення медичних довідок від більш ніж 80 громадян для отримання водійських посвідчень – без надання обов’язкових довідок від психіатра, нарколога та без відповідних висновків медичної комісії.