КМДА шукає інвесторів для підтримки бізнесменів-початківців

Попов запропонував компанії Ericsson підтримати київські бізнес-інкубатори

Київська міська держадміністрація ставить перед собою завдання привернути успішні світові компанії до інвестування в київські стартап-проекти і до створення бізнес-інкубаторів.

Про це голова КМДА Олександр Попов заявив журналістам за підсумками зустрічі з Генеральним директором компанії Ericsson в Україні.

«Президент України поставив перед нами завдання створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу, зокрема для талановитої молоді. Оскільки з найбільшими труднощами вони стикаються саме на першому етапі реалізації бізнес-ідей, міська влада бачить свою місію в тому, щоб забезпечити їм всебічну підтримку з боку успішних бізнес-структур. Це можуть бути інвестиції в стартап-проекти, створення бізнес-інкубаторів та інші форми взаємодії», – сказав Олександр Попов.

У Києві розміщується Центр розробки рішень Ericsson, який займається унікальними розробками в області технологій наступного покоління для країн Східної Європи і Центральної Азії. Таких центрів у світі тільки три. Ключовим напрямком діяльності центру є консалтинг: допомога у підготовці та реалізації сучасних телекомунікаційних проектів (бізнес-консалтинг, розробка проектів, системна інтеграція, підтримка операційної діяльності й бізнес-процесів та ін.).

Також на зустрічі з керівництвом компанії Ericsson в Україні обговорювались питання можливого співробітництва у галузі впровадження інтелектуальних систем (платіжних, транспортних та інших) розвитку телекомунікаційної інфраструктури Києва. Зокрема, компанія презентувала свою концепцію SmartCity («Безпечне місто») і запропонувала форми участі в побудові сучасної системи мобільного зв'язку в Київському метрополітені.

Нагадаємо, у програмі президента Віктора Януковича «Україна для людей» пріоритетна увага приділяється підтримці та захисту дрібного і середнього бізнесу, а також впровадженню інноваційних технологій. У рамках реалізації програми президента розроблена і реалізується Програма економічних реформ на 2010-2014 роки, якою передбачається, зокрема, розширення та підтримка діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків та інших об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва.