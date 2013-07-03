Прокуратура передала до суду справу про загибель журналіста в Києві

Юрій Данилов загинув 11 листопада 2012 року в Палаці спорту / Фото: sokol.kiev.ua

Прокуратура Печерського району Києва затвердила та передала до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу підготовки заходів ДП «Палац спорту», з вини якого у листопаді минулого року загинув спортивний журналіст Юрій Данилов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Печерського району міста Києва.

Посадовця судитимуть за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини.

У прес-службі нагадали, що 11 листопада 2012 року після закінчення хокейного матчу начальник відділу підготовки заходів ДП «Палац спорту» розпочав демонтувати сцену. Під час робіт утворився технологічний отвір шириною близько одного метра, куди, не помітивши його, впав журналіст.

Згідно з висновками Держгірпромнагляду, причинами нещасного випадку є грубе порушення інструкції з дотримання безпеки при виконанні демонтажних робіт начальником відділу підготовки заходів ДП «Палац спорту».