Ціни на землю під Києвом виросли

Найдорожча земля – у Києво-Святошинському районі / Фото: ualist.com

Середня вартість земельних ділянок під котеджне будівництво в передмісті Києва за період з 4 січня по 3 липня 2013 року зросла на 0,93% до 3161 дол./сотка, повідомила консалтингова компанія SV Development.

«При цьому в області найдешевшим залишався Фастівський район із середнім показником 1031 дол./сотка, найдорожчим – Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 4827 дол./сотка», – говориться в повідомленні SV Development.

За даними компанії, найбільш істотне зростання вартості землі під Києвом у І півріччі спостерігалося в Макарівському районі – на 6,02% до 1778 дол./сотка. А найбільше подешевшали земельні ділянки в Баришевському районі – на 2,75% до 1061 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі під котеджну забудову в передмісті столиці за період з 6 травня по 5 червня 2013 року зросла на 0,19% – до 3170 дол./сотка.

Середня вартість землі під Києвом під котеджне будівництво в 2012 році знизилася на 4,54% до 3132 дол./сотка.

Довідка УНІАН. SV Development – консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінюванні та продажу землі, житлової нерухомості та котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.