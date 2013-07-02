У Києві продовжено маршрут автобуса №78

Зміни в маршрут руху автобуса внесено на прохання киян

З 2 липня траса руху автобусів, які курсують за маршрутом №78 у Києві, продовжена до Севастопольської площі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Відповідні зміни внесено за пропозицією жителів Солом'янського району та за дорученням голови КМДА Олександра Попова.

Тепер автобуси курсуватимуть за маршрутом: ст. м. «Васильківська» – вул. Васильківська (в зворотному напрямку: вул. Амурська – вул. Жуковського) – вул. Трутенка – вул. Леніна – вул. Героїв війни – вул. Повітрофлотська – вул. Шевченка – вул. Радянська – Кільцева дорога – Нова дорога – просп. Повітрофлотський – вул. Смілянська (назад вул. Народного Ополчення – вул. Вінницька).