У центрі Києва горів житловий будинок

Займання виникло на даху будівлі / Фото: kyiv.mns.gov.ua

Сьогодні, о 15:06, у диспетчерську службу Головного управління ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про загоряння даху 5-поверхового житлового будинку по вул. Лисенка, 8, що у Шевченківському районі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

До ліквідації пожежі було залучено 10 одиниць пожежної та спеціальної техніки, щоб попередити розповсюдження вогню на перекриття будинку на сусідні житлові споруди.

О 16:14 вогонь було повністю ліквідовано.

Попередньою причиною пожежі експерти називають порушення правил пожежної безпеки під час проведення ремонтних робіт. Виявилося, що на момент загоряння на даху будинку працювали покрівельники, котрі утеплювали та лагодили будівлю.

Наразі розмір завданого збитку встановлюється.