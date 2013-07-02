Завтра на годину закриють станцію київського метро «Олімпійська»

«Олімпійська» буде закрита на вхід і вихід

Завтра, 3 липня, з 19:30 до 20:30 станція метро «Олімпійська» Куренівсько-Червоноармійської лінії буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід, а потяги протягом цього часу слідуватимуть без зупинки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Як зазначають у КП «Київський метрополітен», відповідні зміни пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Зеніт» (Санкт-Петербург).

Окрім цього, після завершення матчу з 22:15 на Куренівсько-Червоноармійській лінії буде збільшено кількість рухомого складу, а на Святошинсько-Броварській та Сирецько-Печерській лініях – передбачено додаткові резервні поїзди, які видаватимуться на лінії в разі збільшення пасажиропотоків.

Також імовірне введення обмежень на вхід на станції «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», якщо пасажиропотік після закінчення футбольного матчу на НСК «Олімпійський» перевищуватиме перевізну спроможність.

КП «Київський метрополітен» просить пасажирів ставитися із розумінням до введених обмежень, адже вони спрямовані на організацію безпечного перевезення.