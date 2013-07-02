ЗМІ: Главі Департаменту з благоустрою КМДА загрожує звільнення

Садовой звинувачує у процвітанні нелегальної торгівлі районну владу

У середу, 3 липня, у Київській міській державній адміністрації відбудеться колегія з благоустрою.

У КМДА кажуть, що підсумком її може стати звільнення чиновників, відповідальних за озеленення і благоустрій. Серед них і начальник департаменту Сергій Садовой, повідомляють «Вести».

До нього накопичилося багато питань. Зокрема, весь центр зараз заставлено не тільки МАФами, а й наметами зі сезонною торгівлею. Ними оточено навіть пам'ятники: наприклад, Золотих воріт вже не видно серед лотків з морозивом, водою і пивом. На Майдані стоять незаконні гірки і батути. Також заставлені лотками і кіосками підземні переходи, а департамент благоустрою навіть не складає акти на торговців.

Сам Сергій Садовой вважає, що в усьому винна районна влада. «Основна маса власників лотків і наметів уклала договори про пайову участь на осінньо-літній період до 31 листопада районами. Райадміністрації повинні регулювати зовнішній вигляд, санітарний стан і проходи для пішоходів, але не роблять цього. Наш департамент благоустрою за всім устежити не може. Ми періодично зносимо намети, але через два дні вони як таргани з'являються знову», – стверджує Садовой.